En una mañana de mucho sabor, pero sobre todo de religiosidad y cultura en la plaza de armas de Catacaos se presentó la “Rosca de muerto” más grande de la Región Piura que tuvo un diámetro de 1.74 x 1.10 mts, y un peso de 35 Kg. que al final fue degustado por los asistentes.

Además 30 exponentes en pastelería se congregan hasta el día de mañana en la principal plaza, para ofrecer los famosos ”Angelitos" y roscas de muerto, muy apreciados por los visitantes y turistas.

VELACIONES

Estos días se recuerda las “Velaciones”, un acto con respeto por nuestros difuntos y los principales cementerios de Piura, Castilla y Catacaos recibieron ayer a los deudos en el Día de Todos los Santos, para honrar a los angelitos. Hoy se recordará a los fieles difuntos, una tradición que no se pierde en Piura.

En el Día de los Muertos, se vivirá otro panorama igual donde las familias se reúnen para pasar al lado de los difuntos, a fin de recordarlos con anécdotas y recuerdos en esta tradición de carácter religioso que hace que sigan en sus corazones.

En los cementerios no podían faltar las escaleras, limpia nichos, floreras, músicos, vendedores de café con roscas de muerto y angelitos, y vendedores de velas. En algunos camposantos hubo alumbrado con focos.