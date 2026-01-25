Más de 10 000 vecinos del distrito de Castilla, en Piura, estarán mejor protegidos frente a las próximas lluvias gracias a los trabajos de limpieza y descolmatación del dren 1308, que ejecuta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) junto al Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), como medida preventiva ante posibles desbordes e inundaciones.

La intervención comprende la limpieza integral de 11 kilómetros del dren, distribuidos en tres tramos estratégicos. El tramo I ya se encuentra en ejecución y abarca 2,7 kilómetros, donde se retirarán más de 11,6 mil metros cúbicos de sedimentos y material acumulado, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica del dren y reducir de manera significativa el riesgo de emergencias durante la temporada de lluvias.

“Estamos actuando antes de que lleguen las lluvias, pensando en las familias que por años han vivido con el temor de perderlo todo. Limpiar este dren significa proteger vidas, viviendas y salud. Ese es el compromiso del Gobierno: anticiparnos a las emergencias y cuidar a nuestra población, especialmente a quienes más lo necesitan”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Los trabajos se realizan en el marco de un convenio interinstitucional que fortalece la articulación entre el Gobierno nacional y el Gobierno regional. El Programa Nuestras Ciudades del MVCS aporta la maquinaria pesada, mientras que el PECHP se encarga de la dirección técnica, el combustible, el mantenimiento de equipos y la supervisión permanente de la obra.

Estas acciones responden a la crítica situación del dren, colmatado en toda su extensión por sedimentos y maleza, lo que impedía la evacuación adecuada de las aguas pluviales. Esta condición no solo incrementaba el riesgo de aniegos en zonas urbanas, sino que también afectaba directamente la salud y seguridad de las familias.