Los comerciantes y vecinos del distrito de Catacaos reclamaron a la autoridad edil ante la situación desastrosa en la que se encuentran las calles. Ellos temen que esto se prolongue hasta las fechas de Semana Santa y ocasione serias pérdidas económicas.

Los pobladores indicaron que la situación que vive el distrito de Catacaos ya no puede atribuirse únicamente a las lluvias, sino que con calles abiertas, lodo, aguas estancadas y malos olores se debe a la deficiente gestión del alcalde Jhonny Cruz y de sus funcionarios, que no cuentan con un plan de contingencia.

“Esto es el resultado directo de una gestión municipal deficiente y de una obra de alcantarillado ejecutada sin planificación adecuada ni control técnico visible. Catacaos es un distrito históricamente vulnerable a lluvias intensas asociadas a eventos como El Niño, que desde el 2017 no superamos y resulta inaceptable que no se hayan implementado medidas preventivas ni planes de contingencia”, dijo Carla Palacios del colectivo Catacaos Unidos.

Asimismo, señaló que no hay las garantías necesarias para celebrar la Semana Santa, en la que se espera recibir 10,000 visitantes en estas fechas.

“Con 10,000 visitantes en estas condiciones ya advertidas, ¿quién responde por los riesgos sanitarios y económicos que hoy enfrenta la población?”, precisó Palacios.

Por su parte, Yesenia Yovera Silva manifestó que hasta la fecha no habilitan las calles, sobre todo la calle Josefina Ramos de Cox, donde se ubican varios restaurantes.

“Queremos que nos habiliten las calles porque nuestro negocio está afectado y ha bajado el negocio un montón, la gente que viene no tiene donde cuadrar sus carros. Necesitamos que se haga la pavimentación de las calles por favor. Tenemos pérdidas en nuestro negocio, más aún ahora por Semana Santa”, dijo la dueña del restaurante El Gallero.