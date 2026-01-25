A través de asesinatos, extorsiones y ataques a balazos registrados en video, la banda criminal “Los Chuckys del Norte” mantiene en zozobra a la provincia de Sullana. En los últimos dos meses y medio, el grupo ha intensificado su accionar violento y se le atribuye la presunta participación en al menos cuatro hechos delictivos ocurridos en esta jurisdicción.

Según la Policía, estas acciones que cometen sus integrantes tienen como finalidad consolidar su hegemonía en el cobro de cupos a prestamistas de la modalidad “gota a gota”, así como en el tráfico de drogas y otras actividades.

El coronel PNP Julio Garcés, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, señaló que atemorizan para querer tomar el control. “Los Chuckys del Norte” se llaman en razón que quieren tomar su zona territorial por el cobro de cupos a las personas que se dedican al “gota a gota”, a la venta de drogas y actividades dedicadas a las obras civiles”, dijo.

El coronel detalló que los autores se filman para llamar la atención. “Los ‘Chuckys del Norte’ toman relevancia y se hacen filmar cuando hacen uso de sus armas de fuego y extorsionar a sus víctimas. (...) Ellos operarían en el tema de Sullana y quieren tener el control de esta ciudad”, añadió el oficial de la Policía Nacional.

Indicó que la Policía viene investigándolos y hasta el momento son responsables de cuatro hechos registrados en la localidad de Sullana. “Está sujeto a investigación, pero se ve que se filman con sus hechos y les podemos atribuir por lo menos unos cuatro hechos de sangre que están sujetos a investigación”, enfatizó el jefe de la Divincri de la ciudad de Piura.

LOS ATAQUES

En los videos, el autor de los disparos utiliza siempre el mismo guión antes de asesinar a sus víctimas: “¡Los Chuckys del Norte, conch...!”. Mientras en otros ataques les advierten que deben “alinearse” para evitar represalias.

Uno de los últimos ataques ocurrió la noche del pasado 19 de enero. Según un video, un sujeto llegó hasta una vivienda en la cuadra 3 de la calle José María Raygada, en el A.H. El Obrero. Desde la puerta, disparó contra P.J.B.Ch. (23). Además, las balas alcanzaron a su madre. Ambos resultaron heridos.

El pasado 14 de enero, el cobrador colombiano Luis Giraldo resultó herido al ser atacado a tiros en el parque del asentamiento Victorino Elorz, en Sullana. Ahí, el atacante filmó el atentado.

En tanto, el 30 de diciembre del año pasado, la banda grabó el ataque a balazos a un taxi colectivo en un paradero cerca de la Universidad Nacional de Frontera, en Sullana. En la grabación se escucha decir: “Los Chukys del Norte... Aliniense. Los Chukys del Norte”.

Mientras, el 11 de noviembre del año pasado, se filmaron asesinando a balazos a los venezolanos Víctor Adrián Gil Pacheco (26) y Eglis Yurimar España Mata (35), dedicados al cobro de préstamos, en la explanada del grifo San José, en la carretera Panamericana, en el tramo Sullana-Piura, en Sullana.