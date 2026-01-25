Durante una requisa en el Establecimiento Penitenciario de Varones Piura (ex Río Seco), las autoridades hallaron objetos prohibidos, agendas y recortes con números telefónicos. El operativo contó con la participación de más de 20 fiscales, en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Dos accidentes de tránsito dejan seis personas heridas en Piura

La noche del viernes, personal de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) Piura participó en una requisa extraordinaria en el penal de Piura, en un trabajo conjunto y coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de prevenir y combatir la comisión de actos delictivos en el interior del penal de Piura.

El operativo, que estuvo encabezado por el fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira, junto a las fiscales provinciales Dionini Humpiri y Laura Saavedra Sánchez, además de 20 fiscales adjuntos, se realizó en el pabellón 6, tanto lado izquierdo como lado derecho, en ambientes comunes y áreas adyacentes del centro penitenciario, con la finalidad de detectar y neutralizar posibles actividades ilícitas.

Los intervinientes, con apoyo del personal policial de las diferentes Unidades y Subunidades de la Región Policial Piura, en conjunto con efectivos de la Dinoes PNP y del Grupo Grecco, ayudaron en la revisión de los ambientes del penal. Revisaron cuidadosamente las camas, colchones, paredes y baños para detectar objetos prohibidos que estarían siendo utilizados por los mismos internos.

Durante la intervención, los reos fueron retirados de sus celdas y colocados en el patio mientras los agentes realizaban la intervención donde, según informaron, se hallaron diversos objetos prohibidos, como objetos punzocortantes, tijeras, pipas, agendas y recortes con números telefónicos y algunos ketes con presuntamente droga.

Según el Ministerio Público, estos objetos prohibidos encontrados en los ambientes de los internos podrían estar relacionados con actividades ilícitas al interior del penal de varones de Piura, por lo que fueron decomisados, además de una agenda donde hay nombres y números telefónicos. Todo lo incautado está siendo analizado por las autoridades a fin de determinar su procedencia.

Cabe señalar que, en este año, los operativos dentro de este penal han sido constantes para hacer frente a la inseguridad y contra el delito de extorsión, ya que desde el penal saldrían las llamadas hacia los empresarios piuranos.

Además, dentro de las acciones se viene realizando el traslado de los internos a otros penales de máxima seguridad en el país.