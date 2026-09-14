Una madre de familia perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera que une el sector de Cruceta con el puente San Francisco, en el distrito de Tambogrande.

El hecho ocurrió la noche del sábado cuando la víctima, identificada como Santos Núñez Lizano (55 años), viajaba como copiloto en una motocicleta de placa 8391KP, la cual era conducida por su hijo, Ronald Rondoy Núñez. Según refieren, ellos regresaban a su vivienda cuando sufrieron el fatal accidente.

En el trayecto, la unidad terminó chocando violentamente con otra motocicleta, llevando la peor parte la madre de familia quien fue trasladada de emergencia al centro de salud de Tambogrande, pero debido a las serias heridas en el cuerpo fue evacuada al hospital de Sullana donde horas después el médico de turno informó su fallecimiento, causando escenas de dolor entre sus familiares.

Fueron los agentes de la comisaría de Cruceta que llegaron al lugar del hecho para auxiliar a la víctima. En tanto, Ronald Rondoy y el conductor de la otra unidad, identificado como Eswin Ramírez Raymundo (39 años), quedaron en calidad de detenidos y fueron llevados hasta la dependencia policial mientras se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Asimismo, ambos vehículos fueron trasladados a la sede policial para las diligencias correspondientes. Estos quedaron totalmente dañados producto del fuerte impacto. Al parecer, la trocha carrozable y la oscuridad de la noche habrían sido las causas de este siniestro vial.

La víctima, quien era natural de Sapillica, fue ingresada a la morgue de Sullana para la necropsia de ley. Por su parte, los familiares realizaron los trámites respectivos para retirar el cuerpo y trasladarlo a su vivienda, donde le darán cristiana sepultura.