El Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) informó que a la fecha un total de 41,167 contribuyentes saldaron sus deudas tributarias vencidas acogiéndose a los descuentos del programa de beneficios tributarios (amnistía), recaudándose hasta la fecha casi 5 millones de soles.

El gerente general del SATP, economista Alain Alvarado Tabacchi se mostró satisfecho por lo recaudado hasta en el momento y recomendó a aquellos contribuyentes, que aún no lo han hecho, aprovechen la última oportunidad del año para regularizar sus deudas atrasadas por impuesto predial, vehicular, arbitrios, papeletas y multas, pues el plazo vence de manera indefectible este 31 de diciembre.

A su turno, el gerente de Operaciones, Manuel Reyna Chávez precisó que el programa de beneficios tributarios ha permitido recaudar hasta hoy S/. 4,801,151 siendo el mayor porcentaje el correspondiente al pago de impuesto predial (S/. 2,775,597), siguiéndole impuesto vehicular (S/. 628,201) y limpieza pública (S/. 419,3299).

El funcionario indicó que de mantenerse la tendencia recaudadora se espera superar al 31 de diciembre los 6 millones.

PAPELETAS

Asimismo, se indicó que en los próximos días el SATP iniciará con la carga masiva de 200 mil infracciones de tránsito (papeletas), aplicadas en los últimos 5 años, al sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a fin de que los infractores cumplan con pagar sus deudas.

“Quiere decir que, si el infractor desea revalidar su licencia o realizar algún otro trámite, el sistema no le va a permitir porque aparecerá su deuda, por lo que antes debe pagarla”, explicó el gerente Alain Alvarado.

En otro momento, Jenny Chanduví Peralta, jefa del departamento de Cobranzas, instó a los contribuyentes deudores a no esperar el último momento para pagar su deuda, aprovechando los descuentos, pues de no hacerlo “el proceso de cobranza coactiva continúa lo que supone aplicar medidas como embargos, retenciones de cuentas y hasta remate de bienes”.

Finalmente, el gerente general Alain Alvarado felicitó a los más de 41 mil contribuyentes que regularizaron sus deudas, lo cual incidirá en el mejoramiento y la continuidad de los servicios municipales.