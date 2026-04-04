Más de 600 viviendas del caserío Chusís, en la provincia de Sechura, serán beneficiadas con el acceso a energía eléctrica segura y continua, tras el inicio de una obra valorizada en más de S/ 2.3 millones.

El proyecto contempla la instalación de 338 postes de concreto, tres subestaciones y 354 luminarias públicas, además de redes de distribución primaria y secundaria que garantizarán el servicio.

“La electrificación permitirá mejorar las condiciones de vida, impulsar la educación, dinamizar emprendimientos locales y fortalecer actividades productivas como el comercio y el turismo”, dijo la alcaldesa Carmen Morales.

En tanto, Segundo Reusche, gerente de la entidad, afirmó que, con este proyecto, se avanza hacia el objetivo de lograr cobertura total de energía eléctrica en tres distritos de Sechura, consolidando el uso de recursos mineros en obras de impacto social.