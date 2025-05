Alrededor de dos millones de soles en pérdidas económicas dejó el voraz incendio que consumió más de 40 puestos del mercado San Miguel de Piura, la noche del último sábado. El fuego se habría iniciado por una chispa de los trabajos de soldadura en uno de los puestos, la cual cayó en uno de los locales de venta de ropa contiguo y generó la expansión incontrolable del fuego.

La mañana de ayer, el panorama era desolador y los propietarios de los más de 40 puestos de venta de abarrotes, ropa, comida, gaseosas, peluquerías, entre otros, que quedaron reducidos a cenizas, miraban aún incrédulos lo ocurrido, tratando de rescatar algo entre los escombros y se lamentaban por las pérdidas, pues muchos invirtieron sus ahorros y préstamos bancarios.

El dirigente del mercado, Pedro Tuesta Clavijo, indicó que la policía determinará si el fuego se inició por una chispa de soldadura o por un corto circuito.

“Parece que ha sido por la soldadura que no se tomaron las medidas del caso, el mismo reglamento establece que cuando se hacen mejoras en un puesto y usa soldadura, se debe tener un extintor, un balde de agua y otro de arena y eso no habido. No sabemos por qué la municipalidad no fiscaliza para que se cumpla el reglamento. Existe otro tema, que también podría ser un corto circuito, y eso lo determinará la policía”, indicó el dirigente.

Tuesta dijo que las pérdidas económicas de este nuevo incendio en el Complejo de Mercados supera los dos millones de soles.

“Solo en un puesto de abarrotes que estaba lleno, es una pérdida de un millón de soles. En total, en los más de 40 puestos quemados, las pérdidas económicas superan los dos millones de soles”, indicó Pedro Tuesta.

El dirigente denunció un mal manejo administrativo por parte de la gerencia de Servicios Comerciales de la Municipalidad de Piura.

“Enviamos en febrero un documento a la municipalidad comentando el estado de los techos, instalaciones clandestinas y advirtiendo que podría ocurrir un incidente, lamentablemente no se tomaron las acciones preventivas. Existe desidia de las autoridades”, recriminó Tuesta.

Entre los comerciantes perjudicados se encuentran la joven arquitecta Estrella Navarro. “Tenía una inversión de 15 000 soles y parte de dinero para mi tesis. Este puesto era mi única fuente de ingreso porque ahora no hay trabajo para los egresados, ya que nos piden mucha experiencia. Ahora me he quedado sin nada”, narró Estrella Navarro, egresada de Arquitectura.

“Más de un millón de soles he perdido, vendía abarrotes al por mayor. Estamos rescatando algo porque trabajamos con los bancos. Llevamos más de 15 años luego que nos sacaron de la Blas de Atienza”, dijo la dueña del puesto de abarrotes.

La comerciante Mélida Águila de Calle, también damnificada, dijo que perdió una congeladora y refrigeradora. “Vendía fruta, helados, gaseosas, agua, y otros productos. He perdido más de 20 000 soles. Los comerciantes me avisaron del incendio, pero ya no fui porque me informaron que todo se había quemado.