Dos sicarios encapuchados asesinaron de varios balazos a alias “Chapana” cuando se encontraba por el asentamiento 8 de Diciembre, en el distrito de La Unión.

Cerca de las 10 de la noche del último sábado, sicarios acabaron con la vida de Víctor Raúl Risco Ramos, de 30 años, (a) “Chapana”, al propinarle múltiples disparos en plena vía pública del A.H 8 de Diciembre, en el distrito de La Unión.

Según testigos, el occiso fue interceptado por dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta mientras se desplazaba caminando por la calle Hermanos Meléndrez, del distrito unionense. Los criminales desataron fuego sin decir una palabra, una vez cometido el hecho huyeron.

Pese a que los pobladores intentaron auxiliar a la víctima, el hombre no resistió y murió en el acto dando a conocer a los efectivos de la comisaría de La Unión que llegaron hasta el lugar de los hechos. En tanto, personal de la Sección de Homicidios de la PNP Piura también se constituyeron de inmediato para acordonar la escena del crimen.

En tanto, la policía informó que el fallecido contaba con un historial delictivo. “Chapana” registraba múltiples denuncias policiales por delitos contra el patrimonio, específicamente bajo la modalidad de robo agravado.