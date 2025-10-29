De tres balazos en la cabeza y corazón fue asesinado un hombre en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

El sangriento hecho se registró en el sector 4 del asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre en circunstancias en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron y dispararon sin decir palabra alguna contra un hombre identificado como Jorge Luis Vílchez Taboada (45 años), conocido como “Cachema”.

Tras disparar y ver caer a su víctima al pavimento, los sicarios emprendieron una feroz huida, sin dejar rastro alguno, ante los gritos de auxilio y desesperación de los vecinos de Nueva Esperanza.

De acuerdo con testigos, los asesinos que serían extranjeros viajaban en una motocicleta y, dispararon al menos cuatro veces contra la víctima.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de “trauma craneal y toráxico por proyectil por arma de fuego, tres impactos dos en la cabeza y uno en el pecho (corazón)”.

Al lugar llegó personal del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Oficina de Criminalística (Oficri) de Piura, quienes realizaron las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Se conoció que la víctima no tenía antecedentes policiales, ni tampoco denuncias en su contra. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Piura para practicarle la necropsia de ley respectiva.