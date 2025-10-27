Un sicario atacó de cuatro balazos, uno de ellos en la cara, y dejó gravemente herido a un hombre, cuando se encontraba sentado y en estado de ebriedad en el frontis de un bar ubicado en el asentamiento Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

El atentado ocurrió cerca de las 10:20 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando un joven criminal, que llegó junto a otro sujeto en una mototaxi, descendió frente al local en la cuadra 9 de la calle María Auxiliadora.

Según los vecinos, fueron cerca de ocho balazos que escucharon y le dispararon a Alexis David Álvarez Reyes, de 20 años, que estaba ebrio y sentado, en una vereda de una vivienda que funciona como bar, a pocos metros del canal vía y de la transversal San Miguel.

Cuatro de los balazos le impactaron a la víctima: uno cerca del párpado derecho, otro en la mano derecha y en la pierna del mismo lado. El cuarto balazo le impactó en la pierna izquierda.

Tras ello, fugó del lugar e incluso, según los vecinos, se le cayó el gorro al sicario, pero logró recogerlo y huyeron en la mototaxi que llegaron.

Una patrulla de Serenazgo que circulaba cerca a la zona, llegó al lugar del atentado y pudieron trasladar a Alexis Álvarez al Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste, donde quedó internado y su estado de salud es reservado.

La Policía realizó las diligencias en el lugar del ataque y, además, han solicitado las cámaras de vigilancia de viviendas y establecimientos cercanos para verificar la ruta por donde llegaron y fugaron los criminales, para tratar de identificarlos, junto al vehículo en que se trasladaban tras cometer el atentado.