Las autoridades intervinieron y sancionaron a diversas mototaxis que dificultaban el tránsito en los exteriores del Hospital de Apoyo II-2, en el sector oeste de la provincia de Sullana.

El operativo fue realizado por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal, junto al personal de Transportes de la Municipalidad de Sullana y la Policía, quienes recomendaron a la Gerencia de Transportes a coordinar el control del estacionamiento vehicular.

Asimismo, en la intersección la calle Juan José Farfán, cerca de la avenida José de Lama, detectaron un estacionamiento irregular de mototaxis. Ahí, dos unidades fueron intervenidas y trasladadas al depósito municipal.