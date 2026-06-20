El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), participó en una mesa técnica para definir acciones que permitan viabilizar el proyecto de agua y saneamiento que transformará las vidas de miles de vecinos en el distrito de La Unión, región Piura.

Durante la reunión se expuso la situación actual del expediente de saldo de obra y se plantearon estrategias orientadas a garantizar la continuidad del proyecto, el cual beneficiará a más de 22 mil personas con la rehabilitación de 6106 conexiones de agua potable y 3296 conexiones de alcantarillado.

“Estamos trabajando para que cada vez más familias peruanas puedan recibir servicios básicos de calidad. El acceso a agua potable y a un sistema de alcantarillado moderno impulsará el desarrollo de La Unión y le dará más oportunidades de crecimiento a las familias beneficiarias”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Entre los temas abordados se trató la disponibilidad de la fuente de agua, la identificación de terrenos necesarios para la ejecución de la infraestructura y la planificación de la atención a la futura demanda del servicio. En esa línea, esta obra será priorizada e impulsada bajo la modalidad de diseño y construcción, mecanismo que permitirá agilizar procesos y reducir plazos de ejecución para una pronta entrega y puesta en funcionamiento.

El equipo técnico del Ministerio de Vivienda realizó una visita a las zonas de intervención del proyecto, en los sectores 8 de Diciembre, Cancha Vieja, Cámara 3 de José Carlos Mariátegui y reservorio Punta Arena, donde se verificó el estado actual de los componentes ya existentes del sistema de saneamiento.

Catacaos

Como parte de las actividades en la región, los funcionarios del Ministerio de Vivienda también conversaron con autoridades del distrito de Catacaos, para supervisar los avances en el proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado.

Durante esta reunión se evaluó el estado actual de la obra, que presenta a la fecha un avance del 75,55 % de ejecución, y se inspeccionaron los sectores Lucas Cutivalú, Pueblo Nuevo, Nuevo Catacaos y la calle San Francisco para constatar el progreso de las labores en campo.

Así, desde el Ministerio de Vivienda se continúa promoviendo el trabajo articulado con los Gobiernos locales, a fin de garantizar la sostenibilidad de proyectos y seguir mejorando los servicios de agua y saneamiento en beneficio de las familias de la región Piura.