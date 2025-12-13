La fiscalía Penal Corporativa de Catacaos viene realizando diligencias preliminares que permitan esclarecer los hechos respecto a la muerte de Olemar Alexander Morante Gonzáles, quien falleció el pasado 8 de diciembre luego que el día anterior fuera golpeado por una turba de personas.

El pasado domingo 7, Morante Gonzáles asistió a una celebración en una vivienda de La Legua y al salir de ésta fiesta habría sido golpeado por varias personas, tras un extraño altercado con personas que se encontraban en una celebración vecina.

Ante ello el Ministerio Público dispuso se realice la necropsia de ley, la toma de testimonios que permitan identificar a los presuntos autores de la golpiza que habría sufrido la víctima, así como otras diligencias urgentes y necesarias, ello con apoyo de personal policial de la comisaría del sector.

La familia y amigos de Olemar exigen justicia por su muerte. Padre de familia deja niños en la orfandad