En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, el Ministerio Público puso en marcha de manera simultánea en Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla, Tambogrande, Chulucanas, Paita y Sechura el Operativo Interinstitucional de Prevención, Detección y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Trabajo Infantil y Riesgo de Explotación denominado “Niños con Derechos, No con Cargas”.

La jornada preventiva tuvo como objetivo fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante acciones de identificación, sensibilización y articulación interinstitucional frente al trabajo infantil y las situaciones de riesgo asociadas a esta problemática.

La intervención fue liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, con la participación de las Fiscalías Provinciales de Familia, UDAVIT, la Policía Nacional del Perú a través del Departamento de Investigación de Trata de Personas, así como las Comisarías de los sectores intervenidos, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), con el apoyo de la ONG Our Rescue.

Durante el operativo, los equipos de trabajo se desplegaron en mercados, centros de abastos, zonas comerciales y espacios públicos donde se ha identificado presencia recurrente de menores realizando actividades económicas o de mendicidad.

Como parte de la estrategia interinstitucional, los operadores de justicia y entidades de protección realizaron acciones de identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, además de brindar orientación y sensibilización a familiares, comerciantes y ciudadanía en general sobre los riesgos y consecuencias de esta problemática.

Asimismo, se difundió información sobre la prohibición del trabajo infantil y la necesidad de proteger a la niñez y adolescencia frente a diversas formas de vulneración de derechos, entre ellas la explotación laboral, la mendicidad y la trata de personas.

De esta manera, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y en coordinación con las entidades involucradas, fortalece las acciones de prevención y protección bajo el lema “Niños con Derechos, No con Cargas”, promoviendo una cultura de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia en toda la región.