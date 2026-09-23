La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, se reunió con el alcalde de la provincia de Sullana, Marlem Mogollón Meca, para coordinar acciones frente a la situación de niñas, niños y adolescentes en abandono y desprotección familiar en esta localidad de la región Piura.

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Como parte de las acciones planteadas, el alcalde informó que el gobierno local ha presentado ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dos proyectos para la implementación de una Unidad de Protección Especial (UPE) y un Centro de Acogida Residencial (CAR) en Sullana. En la reunión también participó el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Sullana, Jaime Juárez Cossio.

La Municipalidad de Sullana cuenta con terrenos disponibles para estos servicios. Por ello, ambas autoridades se comprometieron a continuar las coordinaciones para hacer realidad estos nuevos espacios, que fortalecerán la protección de niños y adolescentes en situación de abandono y desprotección familiar.