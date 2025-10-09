El ingeniero, Linas Grigaliunas Kongas, gerente del consorcio UKHA, la PMO británica contratada por el Estado peruano para planificar y acompañar la ejecución del Hospital de Alta Complejidad de Piura, resaltó que el acuerdo de Gobierno a Gobierno, suscrito por Perú y Reino Unido y la entrega del terreno concretada hoy, son muestras de que ya no hay marcha atrás y el proyecto realmente se va a ejecutar con el presupuesto previsto y en el plazo establecido.

“El gobierno británico vela por el cumplimiento de los objetivos del proyecto de Piura, para ello nos ha invitado a nosotros como especialistas para poder soportar, apoyar y controlar todo el desarrollo del proceso. Eso es el grado de confianza que ofrece el gobierno británico al gobierno peruano para poder cumplir con los objetivos”, destacó.

Respecto al consorcio Sinohydro Corporation Limited, elegido recientemente para asumir la responsabilidad integral del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo hospital, Grigaliunas indicó que es una empresa que acreditó su experiencia en Perú y a nivel internacional en proyectos hospitalarios.