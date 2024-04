La provincia de Morropón - Chulucanas también respalda y se uniría a las manifestaciones de protesta para que el Gobierno Central atienda los proyectos pendientes para la región Piura; así lo manifestó el alcalde provincial Richard Baca Palacios.

La autoridad edil de Morropón Chulucanas propuso una Plataforma Regional de Lucha para defender los megaproyectos regionales, iniciativa que se ha recogido en Piura tras truncarse la licitación del proyecto de los 96 asentamientos humanos.

“Nosotros propusimos la plataforma pacífica regional que reclame por estos proyectos emblemáticos que no se pueden negar a la región. Un paro es una decisión de la sociedad civil, como autoridades no podríamos fomentarlo, pero si me uniera a marchas o manifestaciones pacíficas que reclamen por nuestros proyectos regionales pendientes cuya negación del Gobierno afecta directamente a miles de piuranos”, declaró la autoridad.

En la provincia de Morropón se anuló recientemente la licitación del Puente Carrasquillo por 450 millones de soles, cuando ya iba a ser otorgada se argumentó “recorte presupuestal”. Además, vienen reclamando por la construcción de 11 puentes definitivos entre Chulucanas y Tambogrande; y por el millonario presupuesto para que se reinicien la ejecución de trabajos en el emblemático Proyecto Hidroenergético del Alto Piura.

“Pero el reclamo debe tener agenda regional. No solo el Alto Piura y los puentes que necesitamos, además el proyecto para los 96 asentamientos humanos, la solución a la EPS Grau, Curumuy, Hospital de Alta Complejidad, Poechos, entre otros”, finalizó.