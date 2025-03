Nadie es profeta en su tierra, dice el dicho. Y así lo confirma Noelia Mendieta, una escritora y un personaje teatral a través del clon, que hace las delicias con el mundo infantil en nuestra ciudad.

“ Un niño que lee, será un adulto que piense. No menospreciemos el poder de la lectura, aquella que tiene fines recreativos o académicos. La lectura debe ser considerada como un verdadero eje del cambio social y cultural que puede transformar la sociedad ”, señala la autora.

Además dice, “ los padres de familia en casa, son los verdaderos maestros con vocación; son los primeros ejemplos de los niños y ellos deben procurar tener un libro en la mano, o en todo caso promover la lectura a través de la implementación de una biblioteca, en cuanto rincón sea posible ”, recalca Noelia Mendieta.

PRODUCCIÓN

Noelia lleva escribiendo 8 libros infantiles: “A la sombra del algarrobo”, “Mitso y el guerrero moche”, “De la muerte y otros monstruos”, “Las aventuras de Burroberto”, “Los paseos de Mimi”, “El cocodrilo Juancho”, “El zorro más noble” y ha sido antologada en “Travesuras de mi mascota” y “Seis mujeres cuentan”.

Algunos de estos libros toman como punto de partida el contexto de la fauna y flora piuranos, sus personajes principales son los animales como el zorro, el perro viringo, la lagartija, el burrito, el pacaso, el cocodrilo de Tumbes, etc.

“ Pero tengo especial cariño por “las aventuras de Burroberto” porque es un libro infantil, exitoso, ya va por su tercera edición, tanto en Piura como Trujillo, es conocido por los niños, quienes lo quieren mucho. El personaje principal es un burrito inteligente que rompe con los esquemas, sabe leer, contar cuentos y recitar cumananas ”, argumenta.

Para el mes de abril se avecinan 3 nuevas publicaciones: “Mitso y el spóndylus mágico”; “El encanto del caballito de totora” y “El dinosaurio de Abigaíl”, que acapararán la atención de los pequeños y de sus padres.

NARRACIÓN ORAL

Más adelante señala, “soy docente de primaria, siempre he escrito cuentos cortos y rimas, para enseñar a leer y escribir a mis estudiantes. Y si me animé a escribir para publicar, no solo es como recurso material didáctico, sino para animar a la lectura y aportar a la literatura infantil de la región. Quiero retomar el diálogo, la conversación, el contar historias; una costumbre que se ha venido perdiendo con el uso de la tecnología” , explica la docente.

Le pregunté como le nace esa otra faceta de animadora de lectura, y señala que fue algo fortuito. “Hace 10 años en una maratón de lectura, faltó la persona encargada de narrar. Y ese día nació Témpora, personaje étnico piurano con su vestimenta de tondero y una nariz roja”.

Este acontecimiento no pasó desapercibido. “ Unos padres de familia grabaron el evento, subieron vídeos a redes y colegas de otros colegios empezaron a llamarme. Por ello preparé talleres de teatro , clown e improvisación; retorné la guitarra (soy autodidacta), estudié sobre títeres y los contratos en los colegios empezaron a llegar, además en capacitaciones, narraciones para ONG, municipios y editoriales”, expresa la escritora.

PLAN LECTOR

A futuro Noelia Mendieta quisiera participar en diversas ferias de libros, como la de Arequipa y Lima, que sus personajes así como sus publicaciones sean conocidas a nivel nacional.

Ella cree que tanto sus libros como sus personajes deben ser considerado dentro de la currícula escolar. “ La narración oral es una herramienta pedagógica, que debe ser utilizada por los docentes. Imagínate, que en vez de darte fechas y hechos aislados, te cuenten una batalla con lujo de detalles; sería más ameno y significativo ”.

Contar cuentos es una actividad propia de la animación a la lectura que debe ser considerada en todo plan lector, “Me gusta mucho leer, mis autores favoritos son Julio Cortázar y Julio Ramón Ribeyro , libros que los encontraba en la biblioteca de mi padre, quien es un empedernido lector. No me considero una “escritora”, el título es muy grande; pero mi meta es justo eso, ir evolucionando de una aprendiz a una escritora que sea referente en la literatura infantil regional y nacional ”, refiere emocionada.

Asimismo explica, “desde cuando estudiaba Educación en la UNP ya escribía, me interesaba por ejemplo las ardillas jugando en los algarrobos, ahí nació “Arni” una ardilla inteligente con sus lentes, fue mi primera publicación “A la sombra del algarrobo”.

Para ubicar a Noelia Medieta, pueden usar su Facebook con su nombre o Cuentacuentos con Témpora o llamando al celular 977-956-193.