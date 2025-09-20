El fiscal Carlos La Torre del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, consiguió prisión preventiva de nueve meses contra B.A.E.N.R. (27) por el presunto delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de una menor.

Durante la audiencia se dispuso que B.A.E.N.R. (27) cumpla 9 meses de prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones en su contra por el delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de la menor E.L.CH.H. (13). La medida fue concedida en todos sus extremos al acreditarse elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito y el peligro procesal existente.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada el 10 de septiembre por N.C.H. (16), hermana de la menor. Ese mismo día, B.A.E.N.R. fue detenido en flagrancia cerca de su inmueble, al ser sorprendido por personal policial en circunstancias que evidenciaban un acercamiento indebido con la adolescente. Tras la intervención, fue trasladado a la Comisaría de Morropón para continuar con las diligencias correspondientes.

La medida refleja la labor constante del Ministerio Público en la protección de los derechos de las víctimas y en la exigencia de sanciones firmes frente a delitos que vulneran la dignidad y la seguridad de las personas.