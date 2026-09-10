Con el propósito de asegurar la capacidad de preparación y respuesta de las instituciones educativas frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño (FEN) durante el periodo 2026-2027, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) viene desarrollando acciones de asistencia técnica y prevención en los colegios de la región Piura.

El jefe de la Unidad Territorial Piura, Yoshio Granda Távara, informó que equipos especializados del programa recorren los centros educativos. Su labor es orientar a los Comités de Alimentación Escolar (CAE) en la implementación de medidas urgentes para reducir riesgos por lluvias torrenciales, inundaciones u otras emergencias climáticas.

Uno de los principales aspectos abordados durante la asistencia técnica es el adecuado almacenamiento y protección de los alimentos. En ese sentido, se orienta a los integrantes de los CAE sobre la importancia de utilizar parihuelas, mesas o estantes, evitando que los productos tengan contacto directo con el suelo.

Además, se exige que los ambientes asignados permanezcan limpios, secos, ventilados y herméticos contra filtraciones de agua y la proliferación de plagas comunes durante el FEN. Estas pautas garantizan la inocuidad y la continuidad del servicio.

Como parte de este plan integral, el equipo técnico del PAE coordinó acciones con la Dirección Regional de Educación de Piura. Esta alianza busca potenciar las capacidades de los consejeros de la estrategia regional “Familia Te Escucho”, de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y de las propias escuelas.

Las jornadas de trabajo interinstitucional incluirán el diseño del Plan Familiar de Emergencia y herramientas de contención socioemocional, preparando a la comunidad educativa para afrontar crisis climáticas generadas por el FEN.

El PAE enfatizó que la capacidad de respuesta de los CAE es la primera línea de defensa en las escuelas. Por ello, se promueve activamente el dominio de los planes de contingencia, la asignación de roles claros y el manejo eficiente de los kits de emergencia. Con estas acciones, los comités no solo aseguran la comida de los estudiantes, sino que se convierten en ejes de comunicación y calma entre las familias, la escuela y las autoridades locales ante cualquier eventualidad.