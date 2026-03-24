Tras las recientes lluvias registradas en Chulucanas, personal de la EPS Grau S.A. viene ejecutando trabajos técnicos de mantenimiento correctivo en las redes de alcantarillado sanitario; ello debido a que las precipitaciones pluviales han generado el ingreso masivo de sedimentos como arena, material orgánico, trapos y otros residuos sólidos, los cuales ocasionan a su vez obstrucciones en colectores y buzones.

Como consecuencia de estos atoros, se han presentado afloramientos de aguas residuales en la vía pública, afectando la transitabilidad y representando un riesgo sanitario para la población.

Ante ello, el personal operativo ha intervenido de manera oportuna mediante labores de desobstrucción con equipos especializados, logrando así la remoción de grandes volúmenes de material acumulado, tal como se evidencia en las acciones de campo realizadas.

En ese sentido, EPS Grau S.A. exhorta a la población a hacer un uso responsable del sistema de alcantarillado, evitando arrojar residuos sólidos que agravan esta problemática. Asimismo, la empresa reafirma su compromiso de continuar con acciones de mantenimiento para garantizar la operatividad del servicio y la protección de la salud pública.