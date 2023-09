Un grupo de trabajadores del Hospital Chulucanas, en la región Piura, recientemente inaugurado con bombos y platillos por la presidenta de la República Dina Boluarte, denunció que desde hace varios meses no les cancelan sus salarios del presente año e inclusive les adeudan del 2022.

Entre los empleados afectados se encuentran médicos, enfermeras, técnicos, ingenieros, personal de limpieza, entre otros, que les adeudan entre 10 y 24 mil soles del 2022 y 2023.

“Soy trabajadora del hospital de Chulucanas, trabajo por contrato de servicios no personales. Vengo laborando desde mayo y hasta la fecha no he visto pago alguno por mis servicios. La gran mayoría de ellos son padres de familia y están sin pago”, dijo una trabajadora.

Agregaron que cuando fueron contratados les aseguraron que les cancelarían dentro de los primeros 10 días del siguiente mes. “Luego cambiaron la historia, que no había presupuesto, ahora nos dicen que esperan una transferencia”, indicaron.

El director del hospital, Ricardo Tello, aseguró que cuando ingresó adeudaban sueldos del 2020 y 2021, los cuales ya fueron cancelados.

“Es verdad que se les debe y estamos haciendo la gestión con el Gore y nos entregarán una parte esta semana y se tramitará en Lima para que el resto de la deuda se cancele. No hay dinero para pagar”, aseguró Tello.