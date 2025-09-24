En lo que va del año, el Gobierno Regional Piura entregó mil 455 certificados de discapacidad a personas de las provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca, a fin de que accedan a los beneficios que determina la ley y gocen de mayores oportunidades dentro de la sociedad. Con esta acción, se garantiza el respeto a sus derechos y se impulsa su inclusión en la vida comunitaria.

Las jornadas de certificación, impulsadas por la Estrategia de Discapacidad de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, permiten a las personas con discapacidad acceder a atenciones médicas continuas, terapias de rehabilitación, solvencia económica, reconocimiento oficial a nivel nacional, atención preferencial en instituciones públicas y privadas, así como equipos de apoyo especializados que mejoran su calidad de vida.

“Las campañas de certificación, que son impulsadas por el Gobierno Regional Piura, nos permiten otorgar los beneficios correspondientes de acuerdo con el grado de severidad de la discapacidad”, señaló el director de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, médico Elvys Román Huamán, al destacar el impacto positivo de estas intervenciones.

Las actividades contaron con la participación de médicos certificadores de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, quienes realizaron evaluaciones clínicas y aplicaron el Cálculo de Baremo, herramienta que mide los niveles de aprendizaje y participación de la persona para determinar el grado de discapacidad —leve, moderado o severo— y otorgar la certificación correspondiente.