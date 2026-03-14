Un joven pescador de 24 años falleció trágicamente, cuando realizaba labores de extracción de lisa y tilapia en el estuario de Virrilá, en la provincia de Sechura, en Piura.

El trágico incidente ocurrió cuando Edwin Bravo Inoñán, natural de Mórrope, región de Lambayeque, realizaba su faena de pesca en el sector Garita García. Según se informó, el joven se encontraba en una balsa cerca del dique de dicha zona.

Repentinamente, el pescador cayó al agua en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades policiales. Pese a los denodados esfuerzos de sus compañeros por rescatarlo, el hombre desapareció en las aguas y hasta el cierre de edición su cuerpo no era encontrado.

A las labores de búsqueda en la zona, se sumó el personal del puesto de control de Parachique de la Marina de Guerra del Perú, así como personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y pescadores de la jurisdicción.

Efectivos policiales de la comisaría de esta localidad se encuentran a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del lamentable accidente. A la vez, los agentes realizaron las diligencias de ley en la zona del estuario y dieron aviso al representante del Ministerio Público.

“Te vamos a extrañar mucho, primo lindo y trabajador”, expresó con profundo dolor una de sus familiares tras confirmarse el fatídico suceso. Mientras que pescadores del mencionado estuario lamentaron profundamente lo ocurrido y resaltaron la dedicación de la víctima frente al mar.

Según testimonios de los pobladores, pescadores provenientes de las localidades de Sechura, Lambayeque y otras zonas aledañas, arriban diariamente a esta zona para realizar sus faenas. Los pobladores advierten que la afluencia de pescadores ha venido creciendo.