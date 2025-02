Los dos pescadores que fueron víctimas del asalto y robo de S/ 20 000, en el que está involucrado un policía que fue capturado por sus colegas, contaron que después de ser víctimas del robo, persiguieron por varias calles de Paita a dicho efectivo policial, que iba junto a su cómplice y que intentó matarlos a balazos, y luego se metió a una vivienda donde, junto a otro hampón, fueron capturados. Un tercer delincuente que fugó, es buscado por la Policía.

Uno de los agraviados narró cómo fueron víctimas del atraco por parte de tres hampones, entre ellos, el suboficial de tercera PNP Fernando Antonio Zevallos Coronado, quien fue reconocido por los agraviados tras el robo del dinero que era para el pago a nueve pescadores.

“Tuvimos un cheque y fuimos al Banco Continental y hemos hecho el retiro. Luego, nos desplazamos (con su amigo) en la moto lineal y nos interceptaron por el semáforo por el hospital Las Mercedes”, narró J.L.S.P. en compañía de su amigo, a quien le robaron los S/ 20 000.

Añadió que, “se nos puso delante una mototaxi roja y ahí bajó el policía (Zevallos) y le pone la pistola en la cabeza (a su amigo). Mientras que el otro, que era cómplice, también se baja, tiran mi motocicleta y me buscaron, pero a mí no me llevaron (el dinero), porque forcejeamos (con los delincuentes). De ahí, hacen un disparo al aire”, contó una de las víctimas.

Tras ello, los hampones fugaron, pero los siguieron por diversas calles, hasta el asentamiento 1 de Junio.

Indicó que ahí, el policía descendió. “Se bajó el policía y ha estado en una esquina esperándonos y he pasado en mi moto y nos disparó. Nosotros hemos corrido. Pero cuando él ha regresado a ver a sus cómplices, hemos dado una vuelta y nos hemos vuelto a cruzar con él (policía)”, añadió el agraviado.

Y siguió: “Entonces, el policía nuevamente ha seguido disparándome y he tenido que dar vuelta en una esquina en mi moto. Entonces, el policía, se ha bajado de la mototaxi y ha comenzado a correr. Yo he agarrado y lo he ido siguiendo. Pero ahí, ya me ha ido disparando al cuerpo. Fue cuando en mi moto he caído y él seguía corriendo”, indicó.

El agraviado contó que cuando el policía ya no podía disparar, se metió a una casa. “De ahí hemos llamado a la Policía y llegaron los efectivos...” contó el pescador. Ese lugar fue donde finalmente fue detenido el suboficial PNP Zevallos y su cómplice Percy Ayala Mena.

Ante esto, la congresista de la República Heydi Juárez solicitó al ministro del Interior, Juan Santivañez, el cambio total de los policías de la comisaría Ciudad del Pescador, donde laboraba el efectivo policial detenido.