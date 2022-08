Las autoridades participaron de las actividades en el día central de la fundación de San Miguel de Piura. La celebración se inició con la Santa Misa y Te Deum por los 490 aniversario. Luego se realizó el izamiento del pabellón y la sesión solemne.

Problemas

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, quien presidió las actividades, sostuvo que, pese a que se han ejecutado obras, estas no han sido lo suficiente para la región. Aseguró que dejarán 42 colegios reconstruidos, más pistas y veredas y otras obras próximas a ejecutarse.

“Se ha avanzado desde el primer año de gestión en pistas y veredas para varios asentamientos de este distrito, mejoramiento de la infraestructura de la avenida Gulman, calles en el Complejo de Mercados. Hemos sacado adelante proyectos de agua y alcantarillado en varios sectores y la obra de los 96 asentamientos que beneficiará a la población de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Bajo Piura”, dijo el alcalde Díaz Dios.

En tanto, precisó que ante una serie de deficiencias por la pandemia del COVID-19, falta de personal por ser vulnerables, trataron de salir adelante, sin embargo, han quedado obras pendientes para este distrito.

“Seguimos apostando por la cultura, educación y salud. Falta mucho sin duda, pero nuestro compromiso es seguir luchando hasta el último día de la gestión. Tenemos encaminado el estadio Manco Inca, el parque infantil, semáforos, la reparación de la avenida Vice, pistas y veredas y más proyectos”, dijo la autoridad edil.

Por su parte, monseñor José Antonio Eguren Anselmi, quien presidió la Santa Misa y Te Deum, durante su Homilía se refirió a la falta de apoyo por parte de las autoridades nacionales. Dijo que falta unidad y compromiso con esta región. Hizo hincapié sobre la crisis sanitaria, la falta de un hospital de Alta Complejidad, la inseguridad ciudadana que afecta a la población y la situación de los migrantes extranjeros, problemas que presenta la región Piura. Llamó al diálogo, de no darse, dijo que se debería reclamar con firmeza.

“Hago una invocación a las autoridades regionales y locales, a las instituciones de nuestra sociedad y al sector privado, a mantenernos unidos en este reclamo para que el gobierno central por fin nos escuche, y de una vez por todas, tome las medidas necesarias para que a la brevedad posible se firme el convenio de Gobierno a Gobierno que haga realidad nuestro Hospital de Alta Complejidad, sin descuidar los demás hospitales que actualmente están en proceso de construcción. Piura no puede seguir siendo maltratada. Piura merece respeto y no discriminación. No podemos seguir tolerando ser ninguneados, cuando somos la primera región del Perú con más población después de Lima, y la cuarta que más aporta al Producto Bruto Interno a nivel nacional”, precisó el monseñor Eguren Anselmi.