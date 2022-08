Los miembros del denominado Colectivo Regional protestaron en la plaza de Armas de Piura para exigir la construcción del Hospital de Alta Complejidad. Ellos esperan que el ministro de Salud llegue a Piura, de lo contrario irán a Lima para encadenarse y exigir que se designe el presupuesto. Además, indicaron que cerrarán vías y puentes, como parte de estas protestas.

Protestas

Algunos integrantes de este colectivo señalaron que esperarán durante esta semana la presencia de los ministros de Salud y Economía o alguna reunión en la ciudad de Lima, de lo contrario se irán a un paro regional. Precisaron que esta vez no aceptarán comunicados ni pronunciamientos por parte de estas autoridades sino acciones para la ejecución del hospital.

“Ya tenemos fecha, si es que hasta esta semana no nos recibe el ministro de Salud o Economía, o no vienen a Piura, haremos un paro regional. Luego iremos a Lima, pero ya no solamente a hablar sino nos encadenaremos porque los ciudadanos merecemos respeto y debemos ser escuchados”, dijo uno de los dirigentes.

El Hospital de Alta Complejidad debe ejecutarse de Gobierno a Gobierno, ya que por el monto de la inversión, se corre el riesgo de que nunca termine de construirse.

“Queremos que se respete lo que se acordó hace bastante tiempo, que es de Gobierno a Gobierno porque esto si va a garantizar que este hospital pueda concluirse a tiempo”, precisaron.

Por su parte, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, informó que elaboran un documento de reclamo, que encabeza el gobernador regional, para enviarlo al presidente Pedro Castillo para solicitar el Hospital de Alta Complejidad y otras necesidades que hay en la región. “Vamos a apoyar el reclamo que el gobernador liderará junto a las demás instituciones, como Colegio Médico, colegios profesionales y otras entidades”, declaró Díaz Dios.