A pesar de los casos de la variante delta registrados en la provincia de Ayabaca y que aún la población no ha sido vacunada con ambas dosis contra la COVID-19, los trabajos de acondicionamiento del lugar donde se instalará la planta de oxígeno no han sido terminados, retrasando el inicio de sus operaciones.

Planta

La planta de oxígeno llegó a primeras horas de la mañana de ayer hasta la provincia, pero aún no ha podido ser instalada en el sector de Yacupampa, debido a que los trabajos aún no concluyen.

El regidor de Ayabaca, Jorge Jiménez Castillo, afirmó que mientras la planta no funcione será un “elefante blanco”. “En realidad no hay nada en ese lugar. Son tres componentes de esta obra: la base, instalación y parte eléctrica, precisamente esto último es la que está más verde. La planta que ha llegado es un elefante blanco porque no se utilizará, lo único que servirá es para la foto del gobernador Servando García”, increpó.

Añadió que desde el mes de febrero se denunció el poco avance de esta importante obra, pues debió entrar en funcionamiento desde abril. “Desde febrero venimos con este tema y lo único que nos queda es esperar la buena voluntad del gobierno regional que cumpla con la instalación de esta planta de oxígeno. Mientras que no entre en funcionamiento es como si no tuviéramos nada”, dijo.