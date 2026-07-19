La Policía detuvo a cuatro ciudadanos de nacionalidad extranjera como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Tarjeteros de Algarrobos”, acusados por los delitos de coacción, usura y daños materiales.

Los detenidos fueron identificados como Luis B.C.S (23), Karol M.U.I (23), Gabriel J.P.D (29) y Daniela I.C.R (24), quienes se encontraban por el asentamiento humano Ruby Rodríguez.

Según los agentes, se les incautó un morral color rojo, conteniendo en su interior 44 tarjetas publicitarias sobre préstamos “Inversiones J&J”, tres tarjetas de control de prestamos con la autodenominación “Créditos El chino” y cuatro celulares que presuntamente utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas y amedrentar a sus víctimas.

Los cuatro extranjeros y las especies incautadas fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la dependencia policial de Los Algarrobos para continuar con las diligencias de ley correspondientes.