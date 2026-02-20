Sesenta días cumplió como prófugo el suboficial de tercera de la PNP, Edixon Ronne Córdova Godos, quien es investigado como autor del presunto delito de secuestro agravado, en agravio del joven estudiante Anthony Iván Camizán Guerrero, desaparecido el 21 de agosto del año 2022.

Córdova se encuentra como no habido desde el pasado 19 de diciembre, fecha en que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses en su contra y dispuso se giren las órdenes de ubicación y captura.

Junior Camizán, hermano de Anthony, solicitó a las autoridades, sobre todo policiales, ubicar y capturar a Godos. “Pedimos a las autoridades que nos expliquen que están haciendo para capturar a este individuo, pues es el principal autor de la desaparición y muerte de mi hermano”, dijo Camizán.

Subrayó que su familia, en especial sus padres, viven con dolor e indignación. “No podemos permitir que este caso se quede en el olvido, como tantos casos que hay, o que sea una cifra más y que Anthony se convierta en un número, porque es más que eso, es un hijo, un hermano, un amigo que sigue esperando justicia”, precisó Camizán entre lágrimas.

Junior exigió a las autoridades celeridad en este caso y actuar con urgencia. “Queremos que actúen con urgencia porque este caso merece que se esclarezca, vivimos el día a día sin respuestas, esto es una herida para nuestra familia y no podemos callarnos”, añadió con voz entrecortada.

Recalcó que su familia seguirá buscando justicia y no se rendirán hasta que el culpable o los culpables sean castigados con todo el peso de la ley.

“Es una herida de la familia, vamos a seguir alzando la voz hasta conseguir justicia. No nos vamos a rendir, lucharemos hasta el final, por la memoria de mi hermano”.