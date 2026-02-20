La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana instalará 1,674 mesas de sufragio para las Elecciones Generales 2026, que se desarrollan el domingo 12 de abril. Estas mesas estarán distribuidas en las provincias de Sullana (899), Talara (390) y Ayabaca (385).

En esta jurisdicción, la provincia de Sullana, concentra el mayor número de electores habilitados con 262,094 ciudadanos, seguida de Talara con 113,041; y Ayabaca con 109,198. En total, la ODPE Sullana registra 484,333 electores hábiles.

Para este proceso electoral, se tiene proyectada la habilitación de 179 locales de votación, ubicados en 24 distritos y 20 centros poblados, los cuales vienen siendo verificados por los coordinadores distritales y de centros poblados.

Cabe precisar que las mesas de sufragio estarán conformadas por nueve miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes. El incremento en el número de suplentes permitirá asegurar la instalación oportuna de las mesas desde las 6:00 a. m., garantizando el inicio de la jornada electoral de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., a fin de que los electores ejerzan su derecho al voto sin contratiempos.

En ese sentido, el jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, informó que los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa recibirán un incentivo económico de 165 soles. Precisó además que quienes no ejerzan esta responsabilidad serán sancionados con una multa de 275 soles, conforme a la normativa electoral vigente.

Respecto a los electores, se recuerda que el voto es obligatorio y que la inasistencia a las urnas genera multas electorales, cuyo monto se determina según el nivel socioeconómico del distrito consignado en el DNI: 110 soles para distritos no pobres, 55 soles para distritos pobres y 27.50 soles para distritos en situación de pobreza extrema.