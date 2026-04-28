Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento y reforzamiento del sistema eléctrico, se ejecutarán restricciones programadas del servicio en algunos sectores de La Arena y Sechura.

Durante estos trabajos, el personal técnico desarrollará labores orientadas a optimizar el funcionamiento de las redes eléctricas, garantizando un servicio más seguro, continuo y eficiente para la población.

Es así que en el distrito de La Arena, el asentamiento humano Las Malvinas, se restringirá el servicio este miércoles 29 de abril en el horario de 11:00 a. m. a 02:00 p. m. Mientras que en Sechura será en el asentamiento humano Los Jardines, el mismo miércoles 29 de abril en el horario de 07:00 a. m. a 10:00 a. m.

Asimismo, la empresa recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante el horario indicado.