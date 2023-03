En la sesión descentralizada de la Comisión de Salud del Congreso en Piura, la asesora del Ministerio de Salud, Rocío Espino, informó que tomará 10 meses organizar un nuevo proceso de selección del Estado para lanzar la licitación internacional del hospital de Alta Complejidad.

Dentro de este plazo, se tomarán seis meses para que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) elabore el anteproyecto del nosocomio. Con este estudio elaborado, se facilitará la contratación de la empresa que construya el hospital.

Agregó que el anteproyecto ayudará que la empresa ganadora pueda implementar el sistema fast track, que implica elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra en paralelo.

MIRA ESTO || Piura soportará lluvias de fuerte intensidad desde el 1 hasta el 12 de marzo

“En las experiencias anteriores donde no se había realizado anteproyecto, se han caído las licitaciones internacionales. Ahora la idea es que ahora se haga bien”, sostuvo.

De esta manera, la asesora señaló que se necesita iniciar un nuevo proceso de contratación debido a que el anterior proceso con Francia ya culminó y quedó desestimado por falta de presupuesto.

El gobernador, Luis Neyra León, dijo que un informe de Contraloría aseguró que no había ninguna irregularidad en el proceso con Francia.

LEE TAMBIÉN || Cuestionan la designación de Manuel Castillo en Sunedu

“En su momento no había los recursos, pero ahora en la ley de presupuesto del 2023 existe una partida de 71 millones. Contraloría dice que no se han advertido situaciones adversas que afecten la continuidad del proceso en curso. El mismo informe de Contraloría nos dice que no debemos regresar a fojas cero, sino al estado en el que se trabó dicho proceso”, destacó.

Recordó que existe un convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional para promover el convenio gobierno a gobierno y que solo quedará sin efecto cuando se emita el decreto supremo que declare de interés el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR