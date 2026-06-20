Un paso histórico para la salud infantil de Piura se concretó con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Hospital de Especialidades III-1 Sullana y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB), alianza que permitirá descentralizar de manera permanente la atención médica especializada y las cirugías cardiovasculares pediátricas de alta complejidad en beneficio de cientos de niños de la región.

El acuerdo, impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa), busca evitar que las familias tengan que trasladarse hasta Lima para acceder a tratamientos altamente especializados. Para ello, contempla tres ejes fundamentales: la capacitación continua del personal médico y asistencial, el financiamiento de pasantías de especialización en el INSN San Borja y la ejecución periódica de campañas de tamizaje y cirugías cardiovasculares en la provincia de Sullana.

La firma del convenio coincidió con la culminación exitosa de la primera Jornada Cardioquirúrgica de Cardiopatías Congénitas y Adquiridas realizada en el Hospital de Especialidades III-1 Sullana. Durante esta campaña, financiada íntegramente por el Seguro Integral de Salud (SIS), cuatro niños fueron sometidos con éxito a cirugías a corazón abierto de manera totalmente gratuita, corrigiendo afecciones que comprometían seriamente su calidad y expectativa de vida.

Asimismo, un total de 61 menores fueron evaluados mediante tamizajes y exámenes cardiológicos especializados, permitiendo identificar nuevos casos y programar futuras intervenciones quirúrgicas. Este trabajo representa un avance significativo en la detección temprana y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares pediátricas en la región.

La ceremonia contó con la participación de la directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Dra. Zulema Tomás Gonzales; el director regional de Salud, Dr. Joe Olivares López; y el director ejecutivo del Hospital de Especialidades III-1 Sullana, Mg. Edgar Paiva Fiesta, quien destacó la trascendencia de esta alianza para el fortalecimiento de los servicios de salud especializados en el norte del país.

“Nuestra meta con este acuerdo es descentralizar la medicina de alta especialización y asegurar que las familias de Piura no tengan que viajar largas distancias para acceder a cirugías complejas que salvan vidas”, señaló Paiva durante la clausura de la jornada médica.

Con esta iniciativa, el Hospital de Especialidades III-1 Sullana reafirma su compromiso de acercar servicios médicos de alta complejidad a la población, consolidándose como un referente regional en atención especializada y marcando un antes y un después en la salud cardiovascular infantil de Piura.