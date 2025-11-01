Los jueces de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura decidieron declarar nula la Resolución N° 11, de fecha 24 de octubre de 2023 que resolvió absolver al acusado Rodar Daniel Feria García, como autor del delito contra la libertad-violación de la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado, en agravio de Mercedes Maritza Sambrano García y ordenaron se dicte nueva sentencia de primera instancia previo juicio oral.

Como se recuerda, Feria García fue implicado en la desaparición de la madre de familia Maritza Sambrano, quien se encuentra como no habida desde el 10 de abril de 2022. Según las investigaciones, fue la última persona con quien fue vista la mujer después de participar de una reunión familiar.

Ahora, el sujeto espera que se programe la fecha de la audiencia para el juicio oral y determinar su situación. Él estuvo recluido en el penal de Piura (ex Río Seco) cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por este caso.

Se conoció que la familia, entre ellos el hijo de la mujer y su madre, han venido buscándola incansablemente, pero a la fecha no se ha dado con el paradero de la trabajadora del hogar, hecho que se suscitó hace tres años.