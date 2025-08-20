El Ministerio de la Producción anunció la colocación de más de S/ 32.8 millones en créditos destinados a la reactivación económica de los maricultores de concha de abanico en la bahía de Sechura. Estos recursos se canalizan mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero en alianza con la Corporación Financiera de Desarrollo, bajo el marco del DU N.° 022-2023.

El titular de la Producción, Sergio González, destacó que hasta la fecha se han otorgado 78 créditos a asociaciones de maricultores Amype y Amyge, lo que ha permitido dinamizar la actividad acuícola y asegurar la sostenibilidad de miles de familias que dependen de este recurso.

“Este financiamiento solo asegura la continuidad de la producción de concha de abanico, además es un mensaje de confianza del Estado hacia nuestros maricultores, quienes son pieza importante en la economía y el desarrollo de la región”, afirmó el ministro.

El programa Fondo de Desarrollo de la Microempresa, FONDEMI-Sechura establece condiciones crediticias favorables: tasas de interés anual de 3%, plazos de hasta 20 meses y periodos de gracia de hasta 18 meses, con montos que alcanzan hasta S/ 1,500,000 para siembra y cosecha colectiva, y hasta S/ 500,000 para operaciones individuales.

El ministro González reiteró que el plazo para acceder a estos beneficios se mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2025, e hizo un llamado a los productores a aprovechar esta oportunidad.

“Estamos trabajando para que la maricultura en Sechura recupere su fuerza y siga siendo un motor de empleo, desarrollo y orgullo nacional. Con este respaldo financiero buscamos que cada productor tenga la seguridad y las herramientas necesarias para salir adelante”, subrayó.