En una reunión técnica encabezada por el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, el alcalde de Morropón, Edin Suyón Aranda, y representantes de Provías Nacional, se acordó la instalación del puente Franco Alto en el distrito de Morropón, obra que beneficiará a más de 25 mil personas de los distritos de Morropón y Chulucanas, evitando su aislamiento en temporada de lluvias.

El proyecto contempla un puente modular sobre la quebrada Francos, en la vía alterna que conecta Tambogrande con Pacaipampa. Según lo consensuado, el Gobierno Regional Piura asumirá la construcción de accesos, losa de aproximación, muros contra impacto y estribos; mientras que Provías Nacional se encargará de la movilización, armado y lanzamiento de la estructura, además de la supervisión técnica para garantizar la correcta implementación de la obra.

Este modelo de trabajo conjunto, con participación del GORE Piura, Provías Nacional y las municipalidades locales, ya permitió la ejecución de los puentes Charanal y Yapatera. Ahora, con el puente Franco Alto, se busca reducir los riesgos en la seguridad vial, mejorar el transporte de bienes y dinamizar la economía local, favoreciendo directamente a familias agricultoras y comerciantes que dependen de esta ruta.

Asimismo, se acordó sumar esfuerzos para la instalación de un puente modular sobre la quebrada Guangape, que conecta Huancabamba y Sapalache (Carmen de la Frontera), en beneficio de más de 15 mil personas, consolidando así el compromiso de trabajar articuladamente por la integración y el desarrollo regional.