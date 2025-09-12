La Contraloría advirtió la culminación del servicio académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura, pese a que existían partidas sin ejecutar, entre otras observaciones. El proyecto está valorizado en 6 millones de soles.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 010-2025-OCI/0203-SCC, a través del Órgano de Control Institucional de la UNP, se identificó que el contratista registró en el cuaderno de obra digital la culminación de la obra pese a que aún existían partidas en ejecución y por ejecutar.

El residente de obra registró el 11 de agosto la culminación de los trabajos contractuales según el expediente técnico, incluyendo los dos adicionales y que además retiraron los equipos y personal dejando el área de trabajo libre solicitando la recepción de la obra.

Sin embargo, durante la visita a obra realizada el 14 de agosto, el Comité de Control evidenció que el contratista no culminó la ejecución de múltiples partidas contractuales y del adicional N° 2, como la construcción de una losa de concreto de una escalera, falta de muro de panel, sin placas de superboard que se coloca en el cielo raso en uno de los ambientes y falta de placas de yeso. Encontró personal laborando en el local.

Además, se detectó la falta de colocación de ventanas, puertas de varios, mamparas y sin pintado en muros y también estaba pendiente culminar trabajos de limpieza en el piso de porcelanato de alto riesgo.

En tanto, la Comisión detectó que la supervisión permite que se realicen trabajos en altura sin implementos de seguridad y sin las charlas de seguridad al inicio de cada jornada, pues en la ejecución de los trabajos de la cobertura metálica termo-aislante del Bloque 04, el personal obrero no contaba con arnés de seguridad, mientras que trabajadores caminaban sobre la estructura metálica en proceso de instalación.