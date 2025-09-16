La parroquia San Francisco de Asís y la Hermandad de la Virgen de las Mercedes de Paita, así como la municipalidad, quedaron listos para recibir a los miles de peregrinos y fieles que llegan desde diversos lugares del país a esta tradicional festividad, que este año lleva como lema “María de la Merced, discípula, madre y compañera en el camino de la fe”.

Asimismo, la municipalidad provincial llevará a cabo una feria regional, artesanal y gastronómica para darle colorido a este lugar donde acudirán miles de personas de todo el país y del extranjero. Asimismo, se tiene programado concursos escolares, así como los tradicionales bailes populares.

ORGULLO PAITEÑO

“En estos tiempos difíciles que vivimos, la presencia de nuestra Madre La Merced es nuestra vida cristiana, es iluminadora y consoladora que nos enseña cómo se camina en el sufrimiento y el dolor, y nos alienta con su presencia maternal, como lo hizo con su hijo Jesús. Le damos la bienvenida a todos los fieles y peregrinos que llegarán para este festividad” , señaló el párroco Pedro Chully Chunga.

Por su parte, el alcalde Pedro Cuadros Alzamora resaltó que junto a este pueblo lleno de fe, la comuna se aúna a esta festividad tradicional de la “Madre y Regidora Vitalicia de la ciudad de Paita”, que regresa a su Basílica en el cerro Tres Cruces.

“Nos sentimos muy orgullosos que después de 10 años de estar cerrada, la Virgen regrese a su santuario, desde nuestra comuna invitamos a todos a celebrarlo con fe, unión y alegría junto a los peregrinos que nos visitarán, a quienes los recibiremos con los brazos abiertos a esta tierra, que nuestra madre eligió como morada ”, acotó la primera autoridad.

DÍA CENTRAL

día central. El día 23, vísperas de la festividad, habrá el ingreso y adoración de los peregrinos y de las hermandades llegadas de toda la región y por la noche la gran serenata con artistas regionales y nacionales.

Al día siguiente, en la basílica habrá izamiento del pabellón y banderas, misa de fiesta concelebrada por Cardenal del Perú y Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y el Administrador Apostólico, Guillermo Elías, y luego se llevará a cabo la primera procesión.