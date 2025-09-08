Después de 10 años, nuestra “Mamá Mechita” regresa a su santuario para celebrar su fiesta jubilar en la explanada de la renovada basílica, que la recibe con el amor de un pueblo que nunca dejó de esperar.

La Hermandad de la Virgen de las Mercedes dio a conocer el programa oficial de actividades por la festividad de la patrona de Paita.

En días pasados, monseñor Guillermo Elías Millares y el R.P. Pedro Chully, párroco de la parroquia San Francisco de Asís, acompañados del alcalde provincial, Pedro Cuadros y otras funcionarios, visitaron los trabajos que se ejecutan en la basílica, que estarán listos para vivir la Festividad de la Amada Mechita, considerada “Alcaldesa Perpetua de Paita”.

LAS ACTIVIDADES

Cabe resaltar que este año, la misa solemne del 24 de septiembre se celebrará en la explanada del santuario y será presidida por el eminentísimo cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima y Primado del Perú.

Ayer domingo hubo bendición de hábitos de la Hermandad Virgen de Las Mercedes para todos los niños, compromiso para los más pequeños, que inician su camino bajo el amparo de Nuestra Madre. Hoy lunes, habrá procesión infantil a partir de las ocho de la noche.

Se ofrecerá solemne novenario en honor a la virgen, una peregrinación juvenil, así como encuentros con adultos mayores, personas con habilidades especiales y pacientes, las cuales se desarrollarán en el templo San Francisco de Asís.

PROCESIONES

El día 23 de setiembre, se espera la llegada de miles de peregrinos, quienes acuden para agradecer o pedir la intercesión de la Virgen y quienes tendrán un recibimiento especial. Por la noche, será la gran serenata musical cultural, con artistas regionales y nacionales.

Al día siguiente, en su día central, se realizará la Misa Solemne a las 11:00 de la mañana y la tradicional primera procesión de la Sagrada Imagen desde las 4:00 de la tarde, por las principales calles de la ciudad. En los días posteriores y hasta el día 28, habrá otras 4 procesiones por diversas zonas paiteñas.