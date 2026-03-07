La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura ratificó la medida de 9 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la PNP Edixon Rone Córdova Godos, quien se encuentra actualmente en calidad de no habido por el caso de la desaparición del joven universitario Anthony Camizán Guerrero.

La medida fue confirmada por los familiares del estudiante desaparecido.

“Está bien (que le hayan ratificado) la medida. Lo principal también es que lo encuentren y lo detengan (al policía) porque sigue prófugo de la justicia y hasta ahora la Policía no hace nada. A nosotros esto nos causa mucho malestar”, indicó Junior Camizán, hermano de Anthony.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas dictó nueve meses de prisión preventiva contra Córdova Godos y dispuso se giren las órdenes de ubicación y captura para el investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven Anthony Iván Camizán Guerrero, desaparecido el 21 de agosto del año 2022.

La orden fue dictada luego de más de tres años de exigir justicia contra el efectivo policial a quien le revocaron la comparecencia restringida que cumplía por el caso del universitario.

El requerimiento fue sustentado por la Fiscalía Provincial Penal de Morropón.

Según las investigaciones, Córdova Godos habría sido la última persona quien estuvo con Anthony Camizán.

Por otro lado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, emitió la Resolución Nº01-2026-ANC-MP-ADC-UIP-Piura del 16-02-2026 y resolvió abrir indagaciones preliminares contra la fiscal Aholiban Guerrero Castillo en su actuación como fiscal provincial penal de Morropón- Chulucanas, por la presunta comisión de infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones.