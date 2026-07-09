Decenas de ciudadanos peruanos a bordo de sus vehículos volvieron a cruzar la frontera que divide las ciudades de Lancones (Sullana) y Zapotillo (Ecuador), luego de que ayer, las autoridades ecuatorianas reabrieron de forma total este paso fronterizo entre Perú-Ecuador.

Hasta ayer, la frontera Alamor-Lalamor permanecía bloqueada con vallas metálicas y custodiado por militares y policías ecuatorianos. Sin embargo, representantes de dicho Gobierno llegaron para disponer el retiro de las estructuras, habilitando así el tránsito. Esto permitió que automóviles y camionetas volvieran a circular hacia dicho país y viceversa.

“Nos alegra que las autoridades hayan tomado la decisión de reabrir la frontera. Debe permanecer así, libre, pero controlada por las autoridades de ambos lados”, señaló un poblador de Lancones.

Por otro lado, el paso fronterizo Macará-La Tina, en el distrito de Suyo (Ayabaca), también fue reabierto de forma total, luego de que el Gobierno ecuatoriano dispusiera la apertura completa de la frontera.

Fue cerca de las 10:30 de la noche del último martes que el gobernador de la provincia de Loja, Juan Carlos Álvarez, llegó hasta el Puente Internacional y ejecutó la medida del restablecimiento del libre tránsito vehicular y peatonal.

Esta disposición congregó a decenas de hombres y mujeres que presenciaron la reapertura de dicho paso, por donde luego circularon diversas motocicletas, automóviles y camionetas al compás del claxon y ante los aplausos de los presentes.

Cabe señalar que la restricción parcial en los pases entre las ciudades de Macará-Suyo y Lancones-Zapotillo, comenzó en diciembre del año pasado. Aunque desde el pasado 1 de julio, el gobierno ecuatoriano dispuso el cierre total entre La Tina, en el distrito de Suyo (Ayabaca), y Macará, en la provincia de Loja (Ecuador), así como de la frontera Lancones-Zapotillo.