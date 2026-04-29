Como parte de las labores preventivas para fortalecer las condiciones de seguridad en los centros juveniles, los fiscales de Familia participaron en un operativo de control en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “Miguel Grau”.

La intervención fue ejecutada por los fiscales provinciales Juan Carlos García Huayama (Catacaos), Ana María Solar Villalta (Tambogrande) y Marlit Balarezo Chanduví (Sechura), junto a la fiscal adjunta provincial Rosa Amelia Pintado Villegas (Piura), con el apoyo de efectivos de la PNP, de la Unidad Canina y personal de seguridad del establecimiento.

El operativo tuvo como finalidad realizar la revisión de los distintos ambientes del centro juvenil, a fin de detectar e incautar artículos y productos no permitidos, tales como armas, objetos punzocortantes, sustancias ilícitas, teléfonos celulares y otros elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los adolescentes internos y del personal.