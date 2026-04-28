Reunión de autoridades liderados por el presidente del Poder Judicial
Reunión de autoridades liderados por el presidente del Poder Judicial

Como producto de una reunión de articulación interinstitucional, se acordó dar un mayor impulso a la tramitación de casos de, en específico; sobre las medidas de protección

Entre estos acuerdos se destaca el procesamiento estadístico a nivel policial, lo que permitirá superar los “cuello de botella” desde la presentación de la denuncia hasta el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección.

Del mismo modo, a través de la policía se establecerán coordinaciones para mejorar los procedimientos y comunicación con el turno madrugada del Centro de Emergencia Mujer y el Departamento Médico Legal.

Esta reunión estuvo encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; y contó con la participación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo; el coordinador territorial del Programa Nacional Aurora – MIMP, Carlos Arcaya Mogollón; así como, los comisarios y representantes de las Comisarías de la Familia de Piura, Tacalá, Catacaos, Veintiséis de Octubre, La Unión, La Legua, El Indio, Cucungará, entre otros.

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