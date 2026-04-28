La región Piura reporta 59 casos de virus Sincicial Respiratoria (VSR), de los cuales 13 han sido hospitalizados por esta enfermedad, según el reporte del Ministerio de Salud hasta el 18 de abril.

El Sincicial Respiratorio (VSR) es un virus muy común que afecta las vías respiratorias y pulmones, siendo la causa principal de infecciones como bronquiolitis y neumonía en lactantes y niños pequeños, que de complicarse conllevan a hospitalizar a los menores. También se da en adultos mayores.

Según los médicos, se trata de un virus altamente contagioso que se transmite por vía respiratoria, a través de gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar, así como por contacto directo con superficies contaminadas.

Ante esta situación, en la región Piura se han detectado 59 casos del virus Sincicial Respiratorio hasta la semana 15-2026 (al 18 de abril). En el Perú, según el Minsa, se han registrado hasta el momento 1,050 casos, de los cuales alrededor de 609 se encuentran hospitalizados.

En ese contexto, el Ministerio de Salud publicó la Resolución Ministerial N° 403-2026/Minsa que actualiza la Norma Técnica de Salud N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 que regula el Esquema Nacional de Vacunación, incorporando por primera vez la vacunación en gestantes contra el virus Sincicial Respiratorio como una estrategia clave de prevención en salud pública.

La vacunación en gestantes permite que la madre genere anticuerpos protectores que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros seis meses de vida, resultando clave para reducir la probabilidad de complicaciones graves.

“Veo con gran optimismo la implementación de la vacuna materna contra el VSR y considero que los resultados en nuestro país pueden ser muy similares a los que ya se han observado en los países que la han incorporado. Si bien sabemos que nuestro sistema aún enfrenta retos en términos de organización, confío en que, con el impulso de las nuevas gestiones, exista la voluntad de seguir trabajando de manera ejecutiva para que la población de gestantes a vacunar sea superior al 60% a nivel nacional”, señaló el Dr. Javier Ferreyros, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría.

En tanto, el especialista en Salud Pública, doctor Julio Barrena, explicó que esta es la tendencia de casos por semanas, y conforme vaya bajando la temperatura va a seguir aumentando los casos.