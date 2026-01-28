La región Piura registra cinco personas fallecidas por neumonía en las primeras semanas de enero de 2026. Entre ellos, figuran dos menores de cinco años, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa). Además, un total de 271 episodios en todas las edades.

La neumonía en la región Piura ha cobrado la vida de cinco personas. Dos de ellos corresponden al grupo de menores de cinco años y tres adultos mayores de 60 años, según el registro del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), en su semana epidemiológica N° 02, es decir, desde el 1 hasta el 17 de enero del presente año.

Una de las víctimas de los menores de cinco años pertenece a la provincia de Piura y la otra a la provincia de Sullana. Mientras que, tres muertes se encuentran en el grupo de 60 años a más. Uno de la provincia de Piura, 1 en Morropón y 1 en Huancabamba.

En tanto, en el grupo de menores de cinco años, el Minsa registra 48 casos entre probables y confirmados y 223 enfermos desde los 5 años a más. Además, de 74 personas que han sido hospitalizadas por complicaciones en la enfermedad.

Para ello, el miembro del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, Julio Barrena, indicó que si bien la neumonía presenta más casos durante el invierno, esta enfermedad suele registrar casos durante todo el año.

Además, dijo que la presencia de decesos y casos por neumonía también tiene que ver con la cobertura de vacunación contra el neumococo, que en el adulto mayor fue de 22.8 % en este grupo.

“Hay que promover y vacunar contra el neumococo en adultos mayores y menores de 5 años. Y las medidas que aprendimos en pandemia: lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas en adultos mayores y quienes tengan un problema respiratorio”, dijo Barrena Dioses.