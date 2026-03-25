La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que, tras cerrar el 2025 con más de 800 casos de tuberculosis, la región registra una tendencia a la baja este año. Según las proyecciones actuales, se estima que la cifra se sitúe ligeramente por encima de los 50 casos.

El coordinador regional de la estrategia de tuberculosis, Luis Vegas Chávez, informó que en el 2025 se han registrado 860 casos. Aunque la cifra representa una disminución para este 2026, destacó que trabajan en el tema de prevención y tratamiento para quienes tienen la enfermedad.

Explicó que, un total de 502 casos corresponden al Ministerio de Salud, 150 a EsSalud, 202 al establecimiento penitenciario de Piura (ex Río Seco) y 6 en la Policía Nacional. En lo que va del 2026, se reportan más de 50 casos, y el penal de Piura sería la zona más crítica.

“Hemos cambiado de un escenario de riesgo a un escenario moderado. Tenemos 860 casos, en el Minsa, EsSalud, INPE y la Policía, es decir, la tuberculosis ataca a todos los extractos sociales”, precisó Chávez.

El especialista indicó que, en el 2023, la región Piura registró 650 casos, en el 2024 con 706 casos y el 2025 con 860 episodios. Asimismo, dijo que las provincias con más casos de TBC son Piura, Talara, Sullana, Sechura y finalmente las provincias de la sierra.