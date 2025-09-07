Con más de seis millones 228 mil soles se realizará la restauración de la iglesia San Nicolás de Amotape, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El dinero fue transferido por el Gobierno Regional de Piura.

El alcalde distrital de Amotape, Alejandro Castro Peña, destacó que esta obra permitirá devolver el valor histórico y cultural al templo de estilo colonial, donde reposan los restos de Simón Rodríguez, maestro y mentor del libertador Simón Bolívar.

Castro recordó que Amotape fue fuente de inspiración para el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien escribió en este distrito las primeras páginas de su novela ¿Quién mató a Palomino Molero? “Con nuestra iglesia restaurada vamos a reactivar el turismo y a posicionar a Amotape como un referente cultural en la región”, subrayó.

Proyectó además que la restauración atraerá una mayor afluencia de visitantes, estimando que el distrito recibirá más de 100 turistas al mes, con tendencia al incremento en los próximos años. Castro Peña, remarcó que la restauración del templo San Nicolás será un hito en la revalorización cultural y turística de Amotape.